جبال الملح ببورفؤاد تشهد توافد المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها

شهدت جبال الملح بمدينة بورفؤاد، توافد المواطنين من أبناء مدينة بورسعيد والمحافظات الأخرى، وذلك لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، توافدت أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لزيارة معالم مدينة بورفؤاد السياحية والتاريخية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء، والمعالم التراثية والحضارية.

استمرار رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورسعيد السياحية

فيما شهد سوق الأسماك ببورسعيد، إقبالًا واسعًا من المواطنين وأبناء المحافظات المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافدت الأسر للاستمتاع بأجواء التسوق والترفيه وتناول المأكولات البحرية الطازجة، وشهد سوق الاوتليت اقبالا من جميع المحافظات لاقتناء الملابس ذات الماركات العالمية.

وكثّفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين مع متابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام حركة الزوار والحفاظ على النظام العام، وبما يضمن سلامة المواطنين، فضلًا عن استمرار أعمال النظافة الدورية وتوفير الخدمات اللازمة بما يعكس صورة حضارية لبورسعيد كأحد أهم و أبرز المقاصد السياحية.