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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير 110 عمارة بالمنطقة الخامسة بحي المناخ

تطوير شامل للبنية التحتية والواجهات والطرق والمساحات الخضراء..
تطوير شامل للبنية التحتية والواجهات والطرق والمساحات الخضراء..
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم،  أعمال تطوير 110 عمارة بالمنطقة الخامسة بحي المناخ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإحداث نقلة حضارية شاملة بمناطق الحي

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة

تطوير شامل للبنية التحتية والواجهات والطرق والمساحات الخضراء..

وتفقد محافظ بورسعيد ميدانيا الموقف التنفيذي للأعمال الجارية على أرض الواقع 
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن حي المناخ يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، حيث تتواصل أعمال التطوير بالمناطق المختلفة،  في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالمناطق السكنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة المقدمة لأهالي بورسعيد

و تتضمن جهود التطوير تنفيذ تطوير شامل للبنية التحتية يشمل شبكات الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، إلى جانب تطوير واجهات العمارات السكنية، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء البلاطات والبلدورات والأرصفة، وزيادة معدلات الإضاءة، والتوسع في أعمال التشجير والمساحات الخضراء، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة لأهالي المنطقة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي المناخ

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