عقدت جامعة بورسعيد جلسة الاستماع الخاصة بـ محور الطاقة، استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي إطار التمهيد لإطلاق منتدى مصر 2026، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والخبرات الأكاديمية المتخصصة.

وشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والأستاذ الدكتور محمد كامل فرح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد صبحي، منسق جلسة الاستماع لمحور الطاقة، إلى جانب نخبة من أساتذة وخبراء الطاقة بالجامعة، وممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.



جامعة بورسعيد تعقد جلسة الاستماع لمحور الطاقة ضمن الاستعدادات لإطلاق «منتدى مصر 2026»

وتأتي جلسات الاستماع الجامعية في إطار حوار مؤسسي يجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية، بهدف تشخيص الواقع الحالي وتحديد الفجوات والتحديات، ورصد الفرص والإمكانات المتاحة، ومناقشة المبادرات والحلول القابلة للتنفيذ، بما يعزز مشاركة الجامعات بما تمتلكه من خبرات علمية وبحثية في مناقشة الملفات الوطنية ذات الأولوية.



وافتتح الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، موجهًا الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على إتاحة الفرصة لمشاركة الجامعات وخبرائها في الحوار حول القضايا الوطنية ودعم عملية اتخاذ القرار.



و استعرض رئيس جامعة بورسعيد خلال كلمته الخطة الاستراتيجية لجامعة بورسعيد، مؤكدًا توافق توجهاتها مع توجه الدولة نحو ربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل والصناعة. وأوضح أن الجامعة تعمل على ربط المشروعات الطلابية والبحوث العلمية بالتحديات الواقعية، في إطار توجه تطبيقي يستهدف تحقيق التكامل بين الجامعة والمجتمع.



كما استعرض رئيس الجامعة جهود الجامعة في إعداد خطة بحثية متكاملة جرى العمل عليها خلال العام السابق ودخلت حاليًا مرحلة التنفيذ، وتهدف إلى توجيه القدرات البحثية للجامعة لخدمة محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس وسيناء، بالتوازي مع التوسع في الشراكات والتعاون العلمي مع جامعات ومؤسسات دولية رائدة.



ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد كامل فرح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية جلسات الاستماع باعتبارها مساحة للتفاعل المباشر بين الجامعات والجهات التنفيذية، بما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والخبراء التعرف بصورة أكثر عمقًا على كيفية إدارة ملف الطاقة والسياسات والتدخلات القائمة والتحديات التنفيذية، وفي المقابل يتيح للوزارات والجهات المعنية الاستفادة من الرؤى الأكاديمية والخبرات البحثية المتخصصة.



وأكد الدكتور أحمد صبحي، منسق الجلسة، أن جامعة بورسعيد لا تكتفي بدراسة تحديات الطاقة أكاديميًا، وإنما تعمل على نقل الخبرة الدولية وتوطينها، وتحويل الحرم الجامعي نفسه إلى نموذج تطبيقي يمكن قياس نتائجه والاستفادة من تجربته.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تحويل ما تمتلكه من خبرات تدريبية وتعاون دولي إلى أثر محلي ملموس، مستفيدةً من شراكاتها مع الصناعة ومنظومة الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وتضمنت جلسة الاستماع في بدايتها عرضًا للوضع الحالي لمحور الطاقة والسياسات والتدخلات القائمة من ممثلي الجهات الحكومية، أعقبه الحوار من خلال ثلاث جلسات موضوعية رئيسية. تناولت الجلسة الأولى أمن الطاقة والطلب والتكلفة ومرونة الإمدادات، من حيث تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة وموازنة أمن الإمدادات مع التكلفة والقدرة على مواجهة تغيرات الطلب والمخاطر.



وناقشت الجلسة الثانية الطاقة المتجددة والبنية التحتية وكفاءة الاستخدام، وشملت متطلبات التوسع في الطاقة المتجددة والشبكات والتخزين والربط الكهربائي، إلى جانب فرص رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الهدر في الصناعة والمباني والنقل.

أما الجلسة الثالثة فتناولت القيمة المضافة للموارد والاستثمار والشراكات، وركزت على الانتقال من استخراج موارد الطاقة والثروة المعدنية إلى التصنيع وتعظيم القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية، إلى جانب مناقشة الاستثمار ودور القطاع الخاص والشراكات والتمويل والتكنولوجيا.

واختُتمت جلسة الاستماع بعد حوار موسع وتبادل للرؤى بين ممثلي الجهات الحكومية وأساتذة وخبراء الجامعة حول المحاور المطروحة، في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعات في دعم الحوار العلمي والمؤسسي حول القضايا الوطنية، وربط المعرفة والبحث العلمي باحتياجات التنمية والقطاعات الإنتاجية.

