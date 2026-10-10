وكيل تعليم بورسعيد يشدد على المتابعة الدورية للمدارس والتعامل الفوري مع أي سلبيات

عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمناقشة مستجدات الأمور على الساحة التعليمية بالمحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد يناقش مستجدات الأمور على الساحة التعليمية بالمحافظة

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية واستهدف الاجتماع مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية والمتابعة وتقويم الأداء والأنشطة التربوية.

وفي مستهل حديثه وجه مدير المديرية الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية لإنجاح منظومة التعليم بالمحافظة.

وشدد وكيل تعليم بورسعي على أهمية استمرار المتابعة الدقيقة الدورية لمدارس المحافظة، والتعامل الفوري مع أي سلبيات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، مؤكدا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.