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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في التجهيزات النهائية لمبنى خدمات التأمين الصحي الشامل

محافظ بورسعيد يتفقد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى المخصص لخدمات وسداد اشتراكات منتفعي التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يتفقد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى المخصص لخدمات وسداد اشتراكات منتفعي التأمين الصحي الشامل
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المبنى المخصص لتقديم الخدمات وسداد اشتراكات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، والكائن بحي المناخ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته بالكامل، في إطار جهود المحافظة للتيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والدكتورة سحر الجيار، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، حيث تابع المحافظ الموقف الحالي للتجهيزات الجارية بالمبنى، والوقوف على مدى جاهزيته لبدء تقديم الخدمات للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتفقد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى المخصص لخدمات وسداد اشتراكات منتفعي التأمين الصحي الشامل

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون الانتهاء بالكامل من أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على تجهيزه بالإمكانيات اللازمة، تمهيدًا لبدء استقبال المواطنين وتقديم خدمات وسداد اشتراكات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المحافظ أن تشغيل المبنى يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط على المقر الرئيسي، والحد من التكدس والازدحام، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة، والتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في تطوير المنشآت الخدمية وتحسين مستوى الأداء، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمات ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التأمين الصحي الشامل

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