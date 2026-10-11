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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدوي يتفقد مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بمدينة بورفؤاد

تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب،تمثل أولوية
تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب،تمثل أولوية
محمد الغزاوى

 واصل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، حرصًا على تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

جاءت الجولة تحت رعاية  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

حيث تفقد الأستاذ محمود بدوي مدرسة السيدة خديجة الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، يرافقه الأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقبالهما الأستاذة منى الدسوقي مدير المدرسة التي تضم 16 فصلًا دراسيًا، بإجمالي 512 طالبًا وطالبة، حيث تابع سيادته انتظام سير العملية التعليمية، واطمأن على توافر مقومات العمل المدرسي، مؤكدًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لرصد الواقع الفعلي داخل الفصول والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر في انتظام الدراسة.

تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب،تمثل أولوية 

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، والمتابعة المستمرة لمستوياتهم التعليمية، تمثل أولوية أساسية في تحسين جودة العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمهارات التعلم الأساسية، والوقوف على مستويات الطلاب بصورة دورية، بما يسهم في تحديد جوانب الاحتياج ومعالجة أوجه القصور وتعزيز نواتج التعلم.

وشدد مدير المديرية على أن الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب في الحضور، إلى جانب المتابعة الجادة والمستمرة، تمثل ركائز أساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، مؤكدًا على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأداء داخل المدارس، ودعم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب على التعلم والتحصيل وتحقيق أفضل النتائج .

بورسعيد بورفؤاد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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