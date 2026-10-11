بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير «تعاونيات الجيزة»

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة «تعاونيات الجيزة» بنطاق حي الزهور، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير بالمناطق السكنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

رافق المحافظ ، خلال الجولة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد.

تطوير شامل لـ137 عمارة سكنية.. ورفع كفاءة ورصف وإنارة شوارع المنطقة

وتابع محافظ بورسعيد مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع المنطقة، والتي تشمل شوارع العبور وعادل الشربيني والعاشر من رمضان و23 ديسمبر، بإجمالي أطوال تبلغ 11.8 كم وبعرض 10 أمتار، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه، لخدمة 137 عمارة سكنية بالمنطقة.

وتتضمن أعمال التطوير تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت، ورفع كفاءة الأرصفة والبردورات، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

وخلال الجولة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بإقامة موقف انتظار للسيارات ضمن أعمال التطوير، بما يسهم في استيعاب أعداد كبيرة من السيارات وتنظيم الانتظار داخل المنطقة، وتحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات.

كما شدد المحافظ على ضرورة تطوير

المسطحات الخضراء العشوائية بالمنطقة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة ويحسن المظهر الحضاري، مؤكدًا عدم السماح باستغلال هذه المسطحات في غير الغرض المخصص لها، وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها متنفسًا لأهالي المنطقة، مع المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات عليها.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، ومواصلة المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ أعمال التطوير بصورة متكاملة تحقق الاستفادة المرجوة لأهالي المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة بورسعيد لمواصلة تطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.