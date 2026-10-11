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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين ويستمع لمطالبهم

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية لعدد من الحالات المستحقة
محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية لعدد من الحالات المستحقة
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءاته الفردية والجماهيرية مع المواطنين، حيث استقبل عددًا منهم للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وآرائهم، وذلك بقاعة السيد سرحان بالديوان العام، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلبات المقدمة، وسرعة دراستها والعمل على حلها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تلقي طلبات المواطنين وتعزيز كفاءة الاستجابة لمشكلاتهم واحتياجاتهم.

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية لعدد من الحالات المستحقة

وتفقد محافظ بورسعيد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وحرص على إجراء حوار مفتوح مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز، استمع خلاله إلى مطالبهم ومقترحاتهم، واطلع على آليات استلام الطلبات المقدمة للقاء المحافظ، والإجراءات المتبعة بشأن فحصها والتعامل معها، مؤكدًا أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين وضمان سرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم.

ووجه المحافظ المسؤولين المعنيين بسرعة فحص الطلبات المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل حالة وفقًا لطبيعتها، مع متابعة الشكاوى والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد مع مطالب المواطنين، وعدم ادخار أي جهد في سبيل تلبية احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة، بما يعكس حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين.

وفي إطار الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية، حرص محافظ بورسعيد على تقديم مساعدات مالية لعدد من الحالات المستحقة خلال لقاءاته مع المواطنين، في خطوة تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم للحالات المستحقة وفقًا لظروف كل حالة، وحرص المحافظة على مد يد العون للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام المواطنين، وأن الاستماع إلى مطالبهم والتفاعل المباشر مع مشكلاتهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار اللقاءات الجماهيرية والتواصل الميداني لتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، والعمل على سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد

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