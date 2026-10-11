سوسن يوسف مديرًا تنفيذيًا لمهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، اختيار المنتجة السينمائية سوسن يوسف لتولي منصب المدير التنفيذي للمهرجان في دورته الثانية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الجديدة، ومواصلة العمل على تطوير المهرجان وتعزيز حضوره على الساحة السينمائية.

وتتمتع سوسن يوسف بخبرة في مجال الإنتاج السينمائي، إلى جانب مشاركتها في عدد من المهرجانات السينمائية وأسواق الأفلام، وإسهامها في تجارب سينمائية حظيت بحضور على منصات ومهرجانات دولية، من بينها مهرجان كان السينمائي، مما أكسبها معرفة بطبيعة العمل السينمائي ومتطلبات تنظيم الفعاليات والمهرجانات.

ويأتي اختيار سوسن يوسف لهذا المنصب في إطار حرص إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي على الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، والاستفادة من خبرتها الإنتاجية ومعرفتها ببيئة المهرجانات السينمائية، بما يسهم في دعم منظومة العمل التنظيمي والإداري، وتعزيز الاستعدادات للدورة الثانية.

ومن جانبها، أعربت إدارة المهرجان عن تمنياتها للمنتجة سوسن يوسف بالتوفيق في مهام منصبها الجديد، مؤكدة تطلعها إلى أن تشكل خبراتها إضافة مهمة لفريق العمل، وأن تسهم جهودها في تقديم دورة ثانية متميزة تواصل البناء على ما تحقق خلال الدورة الأولى.