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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تستعد لزراعة 1000 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزيادة المساحات الخضراء| صور

بورسعيد تستقبل دفعة جديدة من أشجار «البونسيانا والجاكرندا» بعدد 1000شجرة ضمن المرحلة الخامسة
بورسعيد تستقبل دفعة جديدة من أشجار «البونسيانا والجاكرندا» بعدد 1000شجرة ضمن المرحلة الخامسة
محمد الغزاوى

استقبلت محافظة بورسعيد دفعة من الأشجار المخصصة للزراعة في إطار تنفيذ المبادرة  الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمختلف الأحياء والشوارع، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة، التي تضم أنواعًا من أشجار «البونسيانا والجاكرندا» بعدد 1000 شجرة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، واللجنة الفرعية بالمحافظة

وتفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأشجار الواردة بديوان عام المحافظة، واطّلع على أنواعها وجودتها، تمهيدًا لبدء توزيعها وزراعتها بالمواقع المستهدفة في الأحياء والشوارع، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري للمحافظ

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة اختيار المواقع المناسبة لزراعة الأشجار، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ أعمال الزراعة وفقًا للمعايير المحددة، مع الاهتمام بمتابعة الأشجار بعد زراعتها وتوفير الرعاية اللازمة لها، بما يضمن الحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة منها

وأكد المحافظ أهمية مواصلة جهود التوسع في زراعة الأشجار بمختلف المناطق، لما تمثله من أهمية في تحسين المظهر الجمالي للشوارع والميادين، وتعزيز الاستدامة البيئية، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة نحو زيادة المساحات الخضراء وتحقيق التنمية البيئية المستدامة

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