صلاح محسن ينقذ نسور بورسعيد.. تعادل مثير بين المصري والقناة في الدوري

انتهت مواجهة المصري البورسعيدي والقناة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

تعادل مثير

بدأ فريق القناة المباراة بقوة، ونجح في التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول، بعدما سجل حازم أبو سنة هدف اللقاء الأول في الدقيقة 22، مستغلًا ارتداد الكرة من حارس المصري محمود حمدي، عقب تصديه لتسديدة ماولي وايو من داخل منطقة الجزاء، ليضعها أبو سنة في منتصف المرمى.

وفي الشوط الثاني، كثف المصري محاولاته من أجل العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، حتى حصل الفريق على ركلة جزاء نجح صلاح محسن في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 75، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف الفوز، لكن محاولاتهما لم تسفر عن تغيير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع القناة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما وصل رصيد المصري البورسعيدي إلى 7 نقاط أيضًا، ليأتي في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف.