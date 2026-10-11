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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوسن يوسف مديرًا تنفيذيًا لمهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الثانية

سوسن يوسف
سوسن يوسف
أ ش أ

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، اختيار المنتجة السينمائية سوسن يوسف لتولي منصب المدير التنفيذي للمهرجان في دورته الثانية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الجديدة، ومواصلة العمل على تطوير المهرجان وتعزيز حضوره على الساحة السينمائية.

وتتمتع سوسن يوسف ، بخبرة في مجال الإنتاج السينمائي، إلى جانب مشاركتها في عدد من المهرجانات السينمائية وأسواق الأفلام، وإسهامها في تجارب سينمائية حظيت بحضور على منصات ومهرجانات دولية، من بينها مهرجان "كان" السينمائي، ما أكسبها معرفة بطبيعة العمل السينمائي ومتطلبات تنظيم الفعاليات والمهرجانات.

ويأتي اختيار سوسن يوسف، لهذا المنصب في إطار حرص إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي على الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، والاستفادة من خبرتها الإنتاجية ومعرفتها ببيئة المهرجانات السينمائية، بما يسهم في دعم منظومة العمل التنظيمي والإداري، وتعزيز الاستعدادات للدورة الثانية.

من جانبها، أعربت إدارة المهرجان عن تمنياتها للمنتجة سوسن يوسف بالتوفيق في مهام منصبها الجديد، مؤكدة تطلعها إلى أن تشكل خبراتها إضافة مهمة لفريق العمل، وأن تسهم جهودها في تقديم دورة ثانية متميزة تواصل البناء على ما تحقق خلال الدورة الأولى.

إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الناقد السينمائي أحمد عسر المنتجة السينمائية سوسن يوسف

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