زهور بورسعيد يواصل حملاته على مراكز الدروس الخصوصية بالتعاونيات

قاد فوزي الوالي رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة استهدفت مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الدِيسكات الخشبية و الكراسي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

الوالي: مصادرة ديسكات خشبية وكراسي وانذار اصحابها

وأكد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أن الحملات مستمرة على مراكز الدروس الخصوصية بالحي ، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي، مشدداً على عدم السماح بممارسة أي أنشطة بالمخالفة للقانون أو استغلال الأماكن بصورة غير قانونية.

وأشار رئيس الحي إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط وتهيئة بيئة مناسبة مع بدء العام الدراسي الجديد.