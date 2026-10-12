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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء: محطة "RoRo SCAT" بميناء شرق بورسعيد منصة إقليمية لتصدير السيارات للعالم

إعلامي الوزراء: محطة "RoRo SCAT" بميناء شرق بورسعيد منصة إقليمية لتصدير السيارات للعالم
إعلامي الوزراء: محطة "RoRo SCAT" بميناء شرق بورسعيد منصة إقليمية لتصدير السيارات للعالم
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات أداء محطة دحرجة السيارات والمركبات (RoRo SCAT) بميناء شرق بورسعيد، وما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز مكانة المواني المصرية كمراكز إقليمية للتجارة والتصدير.

وأوضح أن محطة "RoRo SCAT" بميناء شرق بورسعيد تمثل إضافة مهمة لمنظومة تداول السيارات والمركبات، حيث تختص باستقبالها ومناولتها وتخزينها وتصديرها، بما يعزز القدرات التشغيلية للميناء ويدعم نفاذ السيارات إلى الأسواق الخارجية، مستفيدةً من موقعه الاستراتيجي وشبكة الربط البحري، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الانفوجراف أن إجمالي استثمارات المحطة بلغ 159 مليون دولار، وتتولى إدارتها وتشغيلها تحالف يضم 3 شركات عالمية هي: "بولوريه" الفرنسية، و"إن واي كيه" (NYK) اليابانية، "وتويوتا تسوشو" (TTC) اليابانية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، نجحت المحطة في تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط، في سابقة تصديرية أولى من نوعها، كما استقبلت، منذ افتتاحها الرسمي في نوفمبر 2025، 6 سفن من كبرى السفن المتخصصة في تداول السيارات، ونجحت في تداول 4500 مركبة متنوعة، سواء من خلال التصدير المباشر أو إعادة الشحن (الترانزيت).

وتستهدف المحطة إضافة قدرة استيعابية جديدة لميناء شرق بورسعيد، تتيح مناولة 50 ألف مركبة سنويًا، بما يعزز قدراته في مجال تداول السيارات ويدعم دوره كبوابة إقليمية لتصديرها إلى الأسواق العالمية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي أبرز مؤشرات أداء محطة دحرجة السيارات والمركبات RoRo SCAT بميناء شرق بورسعيد منظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين صناعة السيارات تعزيز مكانة المواني المصرية

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