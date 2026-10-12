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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع رفع كفاءة طريق التفريعة ببورفؤاد

ازدواج طريق التفريعة بطول 6 كم.. والمحافظ يشدد على سرعة الإنجاز والالتزام
ازدواج طريق التفريعة بطول 6 كم.. والمحافظ يشدد على سرعة الإنجاز والالتزام
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، مستجدات أعمال مشروع ازدواج ورفع كفاءة وإنشاء ورصف وإنارة طريق التفريعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ ودفع العمل للانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات ومعدلات تنفيذ المشروع، الذي يتضمن ازدواج ورفع كفاءة طريق التفريعة بطول 6 كم، وبعرض 9 أمتار لكل اتجاه، مع إنشاء جزيرة وسطى بعرض متر واحد، وذلك في المسافة الممتدة من القرى السياحية حتى معدية شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد.

ازدواج طريق التفريعة بطول 6 كم.. والمحافظ يشدد على سرعة الإنجاز والالتزام

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ الأرصفة والبردورات وأعمال الأسفلت، إلى جانب تنفيذ منظومة الإنارة الخارجية بطول الطريق بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق، وتحسين السيولة المرورية، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين والمترددين على المنطقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضرورة دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بالمشروع، وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، والانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وفي إطار حرصه على تقدير الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات، قرر محافظ بورسعيد صرف مكافأة مالية للأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من العاملين، تقديرًا لجهودهم المبذولة في أداء مهام عملهم، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير وازدواج طريق التفريعة يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بشبكة الطرق والبنية التحتية بمدينة بورفؤاد، وتحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين، بما يتماشى مع جهود المحافظة المستمرة لتطوير الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

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