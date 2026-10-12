وكيل تعليم بورسعيد يوجه بحل مشكلة طالب استغاث على الفيسبوك

استقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد، ولي أمر الطالب يوسف محمود طه صالح، المقيد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد أحمد فوزي الإعدادية بنين التابعة لإدارة جنوب التعليمية، بمكتبه بديوان المديرية.

جاء اللقاء تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

عقب نشره فيديو وكيل تعليم بورسعيد يستقبل ولي أمر الطالب "يوسف" ويوجه بفحص مشكلته

وأوضح "بدوي" أنه تم الاستماع إلى ولي أمر الطالب فيما يخص مشكلته، موجها بفحصها وإيجاد حلول سريعة وفق القواعد واللوائح المنظمة، لافتا إلى أهمية تلقي شكاوى أولياء الأمور والتعامل معها بجدية من خلال القنوات الرسمية، والتنسيق مع الإدارات المعنية، بما يدعم حماية الطلاب وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية.

الجدير بالذكر ان الطالب يوسف نشر أمس فى مقطع فيديو على صفحته استغاثة يتضرر فيها من مشكلة داخل مدرسته الشهيد أحمد فوزي الإعدادية بنين وهو ما استجاب وكيل الوزارة له اليوم واستقبل والد الطالب ووجه بسرعة حل المشكلة