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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة بورفؤاد القديمة

أبو ليمون يتابع الموقف التنفيذي لتطوير مدخل شاطئ بورفؤاد.. ويوجه بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ
أبو ليمون يتابع الموقف التنفيذي لتطوير مدخل شاطئ بورفؤاد.. ويوجه بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة بورفؤاد القديمة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدخل شاطئ بورفؤاد، وذلك في ضوء جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق الحيوية والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للمدينة

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات والمرافق.

ورافق المحافظ خلال الجولة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد.

أبو ليمون يتابع الموقف التنفيذي لتطوير مدخل شاطئ بورفؤاد

وخلال الجولة، تابع المحافظ مستجدات تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين المظهر العام، والارتقاء بالمناطق المختلفة، بما يتناسب مع المكانة المتميزة لمدينة بورفؤاد باعتبارها إحدى الوجهات الحضارية والسياحية بمحافظة بورسعيد

كما وجه محافظ بورسعيد بدراسة أنسب الحلول لاستغلال أحد الأصول غير المستغلة، بما يحقق الاستفادة المثلى منه، ويسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق عائد من الأصول المتاحة، في إطار توجه المحافظة نحو حسن إدارة مواردها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات التطوير، ودفع معدلات العمل، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة، بما يضمن تحقيق المستهدفات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد.

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