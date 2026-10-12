جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد داخل مركز طب أسرة بورفؤاد ثاني

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة، مركز طب أسرة بورفؤاد ثاني بمدينة بورفؤاد، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظ على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز، الذي يقدم خدماته لنحو 28 ألفًا و700 منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واطلع على آليات تقديم الخدمات الطبية، كما التقى بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لـ28 ألفًا و700 منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل الوحدة

وخلال الجولة، أشاد محافظ بورسعيد بمستوى الأداء داخل وحدة الأسنان بالمركز، مثمنًا جهود العاملين بها وما يقدمونه من خدمات طبية للمواطنين، وقرر صرف مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لطاقم تمريض وحدة الأسنان، تقديرًا لتميز مستوى العمل والخدمات المقدمة، وتحفيزًا للعاملين على مواصلة الأداء المتميز والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأكد المحافظ ، على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والحرص على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتيسير حصول المنتفعين على الرعاية الصحية اللازمة.