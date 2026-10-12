حملات مفاجئة على منشآت بورسعيد السياحية للتأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء

شنّ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد حملات تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت السياحية بالمحافظة، لمتابعة مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الهيئة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقد تواصلت الحملات الرقابية تكثيف جولاتها المفاجئة على المنشآت الغذائية وأماكن عرض وبيع وتداول الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات.

حملات تفتيشية على المنشآت السياحية وسحب عينات للفحص

وشملت الإجراءات سحب عينات من الأغذية وإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأغذية داخل المنشآت السياحية.

حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك تضبط لحومًا ومصنعات لحوم

وفي سياق متصل، نفذت حملة رقابية مكبرة بالتعاون بين فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد وجهاز حماية المستهلك، في إطار إحكام الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية والتصدي للممارسات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعات اللحوم دون بيانات، إلى جانب ضبط كمية من الأرز مجهول المصدر، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة والتحقق من سلامتها ومصدرها.

جاءت الحملات بمشاركة ميدانية من اللواء إبراهيم مكي، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك بقطاع مدن القناة ودمياط و الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد و الأستاذ أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة

التزام بالاشتراطات الصحية.. ورقابة مستمرة على تداول الأغذية

وشددت الفرق الرقابية على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المستهلكين.

واكدت محافظة بورسعيد والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات التفتيشية الميدانية والمفاجئة بمختلف القطاعات والمنشآت وأماكن تداول الأغذية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، لمنع تداول أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.