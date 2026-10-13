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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد يحصل على مراكز متقدمة في مسابقات النشاط الصيفي

تعليم بورسعيد يحصل على مراكز متقدمة في مسابقات النشاط الصيفي
تعليم بورسعيد يحصل على مراكز متقدمة في مسابقات النشاط الصيفي
محمد الغزاوى

هنأ الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد  الإدارة العامة للشئون التنفيذية وإدارة التنمية المستدامة، لحصول تعليم بورسعيد على مراكز متقدمة في مسابقات النشاط الصيفي لعام 2026 على مستوى الجمهورية.

تعليم بورسعيد يحصل على مراكز متقدمة في مسابقات النشاط الصيفي

وأعرب الأستاذ محمود بدوي عن تقديره لما حققته تعليم بورسعيد، حيث حصلت المحافظة على المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأعمال الفنية للمرحلة الابتدائية، والمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة المبادرة المستدامة للمرحلة الإعدادية، والمركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية في مسابقة صفحة الفيس بوك للمرحلة الثانوية، في نتائج تعكس تنوع مجالات المشاركة والاهتمام بتعزيز الأنشطة التربوية والإبداع الطلابي، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية في إبراز جهود المؤسسات التعليمية وأنشطتها.

وأكد مدير المديرية أن هذه النتائج تمثل ثمرة للتعاون بين القيادات التعليمية والإدارات المعنية والموجهين والمعلمين والطلاب، مشيدا بجهود الإدارة العامة للشئون التنفيذية وإدارة التنمية المستدامة في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، والحرص على دعم المبادرات النوعية التي تتيح للطلاب فرصًا للتعبير عن مواهبهم، وتنمية قدراتهم الفنية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، بما يدعم توجهات تطوير التعليم وبناء شخصية الطالب المتكاملة.

بورسعيد تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم

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