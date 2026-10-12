كارت موحد يتيح دخول ذوي الهمم جميع مراكز الشباب ببورسعيد

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إطلاق مبادرة «قادرون باختلاف – بورسعيد»، التي تتضمن إصدار بطاقة موحدة لأطفال ذوي الهمم بالمحافظة، لتكون هدية من المحافظ لأبنائه، وتتيح لحامليها دخول جميع مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، تحت اشراف الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

جاء ذلك في خطوة تعكس اهتمام محافظ بورسعيد بأبنائه من ذوي الهمم وحرصه على دعمهم وتمكينهم وتعزيز دمجهم في المجتمع

وتستهدف المبادرة تيسير استفادة الأطفال من ذوي الهمم من الأنشطة والخدمات المقدمة بمراكز الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، بما يعزز دمجهم في المجتمع ويدعم مشاركتهم الفعالة في مختلف الأنشطة

إطلاق مبادرة «قادرون باختلاف – بورسعيد»

وتتيح المبادرة لكل ذوي الهمم تسجيل بياناتهم عبر المنصة المخصصة للحصول على الكارت الموحد الخاص بهم، من خلال اللينك

https://pshemam.youthportsaid.site/

وذلك لاستخراج الكارت الموحد الذي يتيح الدخول إلى جميع مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والاستفادة من الخدمات والأنشطة المتاحة بها، وفقًا للضوابط المنظمة

وتتضمن البطاقة صورة الطفل وبياناته الأساسية ورقمًا تعريفيًا خاصًا به، بما يسهم في تسهيل التعرف على المستفيدين وتيسير حصولهم على الخدمات، مع التنسيق بين مكتب «قادرون باختلاف» بحي الشرق ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد لتنظيم إجراءات التسجيل وإصدار البطاقات وتعميم المبادرة على مراكز الشباب.

كما تستهدف المبادرة تعزيز مشاركة الأطفال من ذوي الهمم في مختلف الأنشطة، والعمل على توفير برامج رياضية وثقافية وفنية واجتماعية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وتوسيع فرص مشاركتهم المجتمعية.

وتأتي المبادرة في إطار حرص محافظ بورسعيد على توفير أوجه الدعم والرعاية لأبنائه من ذوي الهمم، والعمل على إزالة المعوقات أمام مشاركتهم في الأنشطة والخدمات المختلفة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، بما يضمن لهم فرصًا أوسع للمشاركة والاستفادة من إمكانات مراكز الشباب بالمحافظة.

وقد نظمت مديرية الشباب و الرياضة يوم ترفيهي بنادي التجديف ومركز التنمية الشبابية بورفؤاد، بناء على تعليمات المحافظ شارك فيها مدرسة التثقيف الفكري و أبناء ذوي الهمم بمراكز الشباب وذلك لإدخال البهجة عليهم.