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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يقود تحركًا متكاملًا لتطوير المنشآت الجامعية

د. شريف صالح: نضع تطوير منشئات الجامعة، والارتقاء بمستوى خدماتها الصحية والتعليمية
د. شريف صالح: نضع تطوير منشئات الجامعة، والارتقاء بمستوى خدماتها الصحية والتعليمية
محمد الغزاوى

 عقد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اجتماعًا مع لجنة المنشآت بالجامعة لمتابعة مستجدات مشروعات الإنشاء والتطوير وتجهيز المباني الجامعية، أعقبه اجتماع مع قيادات القطاع الصحي ومجلس إدارة المستشفى الجامعي، لمتابعة خطط التطوير واستكمال التجهيزات اللازمة للتشغيل الكامل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتعليمية.
 

د. شريف صالح: نضع تطوير منشئات الجامعة، والارتقاء بمستوى خدماتها الصحية والتعليمية

وأكد رئيس الجامعة أن توفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة لمختلف قطاعات الجامعة يأتي في مقدمة الأولويات، انطلاقًا من الحرص على تهيئة بيئة جامعية متطورة ومستدامة، تحقق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء، وتدعم جودة العملية التعليمية والإدارية، وتسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 

واستهل رئيس الجامعة اجتماعه مع لجنة المنشآت بمتابعة ملفات الإنشاء والتطوير، ومراجعة الموقف التنفيذي لاحتياجات المباني الجامعية من التجهيزات والأثاث والخامات، إلى جانب بحث إجراءات إعداد وطرح البنود الخاصة بها وفقًا لمواصفات فنية دقيقة تتناسب مع طبيعة الاستخدام ومتطلبات التشغيل الفعلي.
 

وتناول الاجتماع آليات تحديد المواصفات الفنية للتجهيزات والخامات، بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويضمن ملاءمتها لاحتياجات الكليات والمباني الجديدة، مع التوجه نحو اختيار حلول وتجهيزات أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في تحسين بيئة التعلم والعمل، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل أعباء الصيانة والاستبدال على المدى الطويل.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد لتحديث منشآتها الجامعية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة في مشروعات الإنشاء والتجهيز، بما يوفر بيئة جامعية عصرية تدعم تطلعات الجامعة نحو التميز والتطوير المستمر.
وعقب اجتماع لجنة المنشآت، عقد رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع الصحي ومجلس إدارة المستشفى الجامعي، لمتابعة جهود التطوير واستكمال متطلبات التشغيل، وتعزيز منظومة جودة الرعاية الصحية، ودعم دور المستشفى في خدمة العملية التعليمية والإكلينيكية وتقديم الخدمات الطبية لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والأستاذة الدكتورة هبة يوسف محمد، المشرف العام على القطاع الصحي بالجامعة، والاستاذة الدكتورة سناء عبد العظيم عميدة كلية التمريض و الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والاستاذة سامية المصيلحى امين عام الجامعة إلى جانب رؤساء الأقسام العلمية والتعليمية، ومديري إدارات جودة الرعاية الصحية، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، والإمداد والتموين الصيدلي، والتمريض، والمكتب الفني للمدير التنفيذي، والإدارة الهندسية، والخدمات الطبية، والتغذية، والمشتريات والمخازن.

واستهل الأستاذ الدكتور شريف صالح الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع فرق العمل بالمستشفى الجامعي، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة خلال العامين الماضيين، وما قدموه من عمل متواصل في سبيل تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الأداء، خاصة خلال زيارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بالدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن ما تحقق من خطوات تطويرية هو ثمرة للتعاون بين مختلف فرق العمل، والحرص على تطبيق معايير الجودة، والعمل بروح الفريق من أجل بناء منظومة صحية جامعية أكثر كفاءة وقدرة على الاستدامة.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة مواصلة جهود التطوير، واستكمال التجهيزات والاحتياجات الطبية اللازمة للتشغيل الكامل للمستشفى الجامعي، مع الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الحوكمة في إدارة القطاع الطبي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة واستدامة مستوى الخدمات المقدمة.
 

و شدد رئيس جامعة بورسعيد على ضرورة توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لدعم العملية التعليمية والإكلينيكية لطلاب مرحلة البكالوريوس، سواء بالبرنامج الحكومي أو برامج الطلاب الوافدين، بما يضمن تهيئة بيئة تدريب طبي متكاملة، تربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفقًا لمتطلبات التعليم الطبي الحديث.
واختتم رئيس الجامعة توجيهاته بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الإدارات والأقسام المعنية، والعمل وفق رؤية واضحة لاستكمال متطلبات التشغيل الكامل لهذا الصرح الطبي الكبير، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات صحية متطورة، ويدعم المنظومة الطبية بمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.

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