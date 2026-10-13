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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ليلا .. محافظ بورسعيد يتابع أعمال الإنارة العامة بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة استكمال أعمال الإنارة على جانبي الطريق باعتباره أحد المحاور الرئيسية
محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة استكمال أعمال الإنارة على جانبي الطريق باعتباره أحد المحاور الرئيسية
محمد الغزاوى

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة العامة بشارع عبد الرحمن شكري في حي الضواحي، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير شبكات الإنارة بمختلف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك خلال جولة ليلية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة استكمال أعمال الإنارة على جانبي الطريق 

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تركيب 84 كشافًا كهربائيًا جديدًا بالجزيرة الوسطى بشارع عبد الرحمن شكري، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة والرؤية البصرية، وتيسير الحركة المرورية، وتعزيز عوامل الأمان للمواطنين مع الالتزام بتعليمات الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء.


ووجّه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال أعمال الإنارة على جانبي الطريق، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة المحددة، نظرًا لما يمثله الشارع من محور رئيسي يربط بين عدد من المناطق بحي الضواحي.

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الإنارة والإحلال والتجديد لـ 763 كشافًا كهربائيًا بمدينة بورفؤاد، لتشمل مختلف الشوارع والميادين بالمدينة، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون استمرار تنفيذ خطة تطوير الإنارة العامة بمختلف أنحاء المحافظة، والتي تستهدف توريد وتركيب 10 آلاف كشاف كهربائي لتغطية الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، وفق جدول زمني محدد، بما يتواكب مع جهود التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد.

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