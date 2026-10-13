محافظ بورسعيد يؤكد مواصلة دعم المستثمرين وتذليل المعوقات أمام المشروعات الإنتاجية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة ملفات الاستثمار والصناعة، وبحث سبل دعم المشروعات الإنتاجية وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز فرص العمل محافظ بورسعيد يؤكد مواصلة دعم المستثمرين



وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل داخل المنطقة الصناعية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتوسعات الصناعية إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لتيسير أعمال المستثمرين، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات التي قد تواجه المشروعات القائمة والجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين، وسرعة بحث الموضوعات المعروضة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تيسير الإجراءات ودعم استقرار المشروعات الصناعية.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تواصل جهودها لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد محاور التنمية الاقتصادية، والعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ببورسعيد.