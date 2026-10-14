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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث تطوير مكتبات الأحياء وتجهيز فرع جديد لمكتبة مصر العامة

محافظ بورسعيد يبحث تطوير مكتبات الأحياء وتجهيز فرع جديد لمكتبة مصر العامة
محافظ بورسعيد يبحث تطوير مكتبات الأحياء وتجهيز فرع جديد لمكتبة مصر العامة
أ ش أ

بحث محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون مع مدير صندوق مكتبات مصر العامة رضا الطايفي، خطة تطوير مكتبات الأحياء بالمحافظة بدءًا بمكتبة حي الضواحي، لتكون منارة ثقافية تقدم خدماتها لأبناء الحي، وتسهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال الاستفادة من خدمات المركز التكنولوجي للحاسب الآلي بالمكتبة، بما يدعم تنمية المهارات الرقمية ورفع كفاءة الشباب.

واستعرض المحافظ الاستعدادات الخاصة بإقامة الفرع الثاني لمكتبة مصر العامة بحي الضواحي، والاتفاق على رفع كفاءة المبنى وتجهيزه؛ بما يتناسب مع طبيعة الخدمات الثقافية والتكنولوجية المستهدف تقديمها، تمهيدًا لافتتاحه في 23 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي.

ويأتي المشروع ضمن سبل الحرص على تعزيز البنية الثقافية بالمحافظة، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات مكتبات مصر العامة، وتوفير بيئة معرفية وتكنولوجية متكاملة تسهم في بناء الوعي، وتنمية قدرات الشباب، وإتاحة فرص أكبر للتعلم واكتساب المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل

محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون مدير صندوق مكتبات مصر العامة رضا الطايفي خطة تطوير مكتبات الأحياء بالمحافظة

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