حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

أثارت وفاة الطالب آدم الأحمدي، في بورسعيد حالة من الحزن والتساؤلات، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته، التي بدأت بصورة طبيعية قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ داخل المدرسة، وينتهي الأمر بوفاته بعد نقله إلى المستشفى.

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

وعُرف آدم بين أسرته والمحيطين به بلقب «الإمام الصغير»، لكونه حافظًا لكتاب الله، وهو ما جعل خبر وفاته صادمًا لأسرته وكل من عرفه، ومع ظهور نتائج التحاليل الطبية التي أشارت إلى وجود مادة مخدرة في جسده، بدأت التساؤلات تتزايد حول أسباب الوفاة والظروف التي سبقتها.

الساعات الأخيرة في حياة آدم

وكشفت أسرة الطالب آدم محمد الأحمدي محمد مرسي، تفاصيل يومه الأخير، مؤكدة أنه بدأ يومه بصورة طبيعية، حيث أدى صلاة الفجر برفقة والده، ثم توجه إلى مدرسته وهو في حالة صحية جيدة، دون أن تظهر عليه أي علامات غير معتادة.

وبحسب رواية الأسرة، وصل آدم إلى المدرسة بصورة طبيعية، وبدأ يومه الدراسي دون مشكلات ظاهرة، حتى جاءت الحصة الأولى المخصصة للألعاب، عندما توجه لارتداء ملابسه الرياضية، قبل أن يعود في حالة صحية حرجة ويسقط أرضًا.

وعلى الفور، جرى نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته انتهت بوفاته خلال ساعات، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء ما حدث، خاصة مع ظهور نتائج طبية أثارت مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الواقعة.

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

التحاليل الطبية تكشف وجود مادة مخدرة

أظهرت نتائج التحاليل الطبية الصادرة عن مستشفى السلام، بتاريخ 11 أكتوبر 2026، بحسب المستندات المشار إليها في رواية الواقعة، نتيجة إيجابية لمادة الأمفيتامين في جسد الطالب آدم.

وفي المقابل، جاءت نتائج التحاليل الخاصة بعدد من المواد الأخرى سلبية، وشملت الكوكايين والباربيتورات والترامادول والمورفين والحشيش والبنزوديازيبين.

ومع ظهور هذه النتائج، تصاعدت التساؤلات بشأن كيفية وصول المادة إلى جسد الطالب، والظروف التي تعرض لها قبل تدهور حالته الصحية داخل المدرسة، إلا أن نتيجة التحليل وحدها لا تحسم كيفية دخول المادة إلى جسده أو المسؤولية عن الواقعة.

التحقيقات تأمر بتشريح الجثمان لكشف أسباب الوفاة

في ضوء ملابسات الواقعة ونتائج التحاليل الطبية، أمرت جهات التحقيق بتشريح جثمان الطالب آدم لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والوقوف على الظروف التي أدت إلى تدهور حالته الصحية بصورة مفاجئة.

وتستهدف التحقيقات الوصول إلى تفسير واضح لما حدث، والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية تتعلق بإعطاء الطالب المادة المخدرة، أم أن هناك ملابسات أخرى لم تتضح بعد.

وأكدت أسرة آدم ثقتها في جهات التحقيق، وتمسكها بكشف الحقيقة كاملة، مشددة على انتظار نتائج التقارير الطبية الشرعية والتحقيقات الرسمية التي ستحدد أسباب الوفاة وتكشف تفاصيل الواقعة.

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

هل توجد شبهة جنائية وراء وفاة «الإمام الصغير»؟

مع تداول تفاصيل وفاة آدم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هناك خلافات سابقة بينه وبين أحد زملائه، وما إذا كانت هناك أي ملابسات داخل المدرسة تستدعي الفحص والتحقيق.

كما طُرحت تساؤلات بشأن احتمال وجود خلافات أو دوافع وراء الواقعة، خاصة في ظل ما ذكرته أسرته عن التزامه وحفظه للقرآن الكريم وحرصه على الصلاة.

وتبقى أسرة آدم في انتظار إجابات واضحة عن الأسئلة التي تحيط بوفاته، بداية من أسباب تدهور حالته الصحية داخل المدرسة، وصولًا إلى حقيقة وجود المادة المخدرة في جسده والظروف التي أدت إلى ذلك.