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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة القابوطي الابتدائية لمتابعة مستوى الطلاب

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة القابوطي الابتدائية المعتمدة لمتابعة مهارات الطلاب في القراءة والكتابة
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة القابوطي الابتدائية المعتمدة لمتابعة مهارات الطلاب في القراءة والكتابة
محمد الغزاوى

تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مدرسة القابوطي الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة جنوب التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وذلك برفقة الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وبحضور لمياء فراج مديرة المدرسة.

تفقد مدير المديرية عددًا من الفصول بالمدرسة التي تضم المدرسة ١٢ فصلا دراسيا لاستيعاب ٣٥١ طالبًا وطالبة ، متابعا انتظام الدراسة ومستوى استيعاب الطلاب للمناهج المقررة، وأجرى حوارًا مع عدد منهم للتعرف على مدى فهمهم للمقررات الدراسية ومستوى تحصيلهم.

وكيل تعليم بورسعيد أهمية المتابعة المستمرة لمستويات الطلاب،

وتابع محمود بدوي سير حصص اللغة العربية، واطّلع على مستوى طلاب الصفوف الأولى في مهارات القراءة والكتابة ومدى تمكنهم من المهارات الأساسية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمستويات الطلاب، والاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة باعتبارها أساسًا رئيسيا للتعلم والتحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية.

وأشاد وكيل تعليم بورسعيد بمستوى الطلاب الدراسي، موجها بمواصلة المتابعة الميدانية للمدارس، والاهتمام بتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب التعليم الأساسي، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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