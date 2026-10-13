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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يبحث تيسير توصيل الكهرباء لمدرسة علي مبارك ويستعرض توسعات مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية

نائب المحافظ يشدد علي التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات ودعم تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية والارتقاء
نائب المحافظ يشدد علي التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات ودعم تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية والارتقاء
محمد الغزاوى

عقد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماعًا لبحث تيسير الإجراءات اللازمة لمد خطوط الكهرباء المغذية لمدرسة علي مبارك بنطاق حي الشرق، إلى جانب استعراض أعمال التوسع والتطوير بمدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية، وذلك في ضوء الحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق ،الاستاذ احمد موسي رئيس الجهاز التنفيذي ،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الاسكان .

وتناول الاجتماع بحث الإجراءات المطلوبة لمد خطوط الكهرباء المغذية لمدرسة علي مبارك، والتنسيق بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات اللازمة ودفع العمل نحو استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمدرسة.

نائب المحافظ يشدد علي التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات ودعم تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية والارتقاء

كما استعرض نائب المحافظ أعمال التوسع بمدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية، والتي تتضمن إنشاء مجموعة من المنشآت والخدمات، تشمل ملعبًا رياضيًا، ومكتبة، وحمامات سباحة، ومسرحًا، وجراجات، بما يدعم تطوير الإمكانات التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، ويوفر خدمات متنوعة للطلاب.

وأكد نائب المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات التعليمية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب بمحافظة بورسعيد.

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