وفاة طالب بالإعدادية في بورسعيد.. والتحاليل تكشف وجود مادة مخدرة بجسد آدم

شهدت محافظة بورسعيد حالة من الحزن عقب وفاة الطالب آدم، المقيد بالمرحلة الإعدادية بمدرسة العاشر من رمضان، في واقعة أثارت تساؤلات حول ملابسات الوفاة، وسط ترقب لما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية.

التحاليل تكشف تفاصيل جديدة

وكشفت نتائج التحاليل، بشأن الواقعة، عن وجود مادة مخدرة في جسد الطالب، وسط أنباء عن ارتباط الوفاة بجرعة من هذه المادة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتقارير الطبية الرسمية لتحديد السبب الدقيق للوفاة وظروف حدوثها.

أسرة آدم: نثق في جهات التحقيق

من جانبها، أكدت أسرة الطالب آدم ثقتها في جهات التحقيق، معربة عن أملها في كشف الحقيقة كاملة بشأن ملابسات وفاة نجلها، وتحديد المسئوليات بناءً على نتائج الفحوصات والأدلة التي تجمعها الجهات المختصة.

انتظار الحقيقة الكاملة

وتترقب أسرة الطالب وأهالي بورسعيد ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية بشأن الواقعة، وسط مطالبات بضرورة توضيح ملابسات الوفاة.

وفاة طالب بالإعدادية في بورسعيد.. والتحاليل تكشف وجود مادة مخدرة في جسد آدم



كان الطالب آدم محمد تعرض لحالة من السقوط داخل المدرسة في الحصة الأولى "حصة تربية رياضية"، ما دفع مسئولي المدرسة إلى نقله بالإسعاف إلى مستشفى الزهور، والذي أكد إصابته بنزيف في المخ، ما استوجب نقله إلى مستشفى السلام بورسعيد لإجراء البروتوكولات الطبية اللازمة.