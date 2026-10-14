نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع حي الجنوب وقوات الأمن، أعمال إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت 310 أمتار مربعة، بجمعية القدس في قرية العاشر بمنطقة شباب الخريجين جنوب بورسعيد، وذلك من خلال إدارة حماية الأراضي، وبمشاركة مسؤولي حماية الأراضي بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بسهل الحسينية وجنوب بورسعيد، مع توفير حي الجنوب المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن استمرار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعدم التهاون مع المخالفين، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها لإزالة التعديات، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات

إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد بمساحة 310 أمتار مربعة

وجاءت الحملات بتكليف من المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم للمخالفات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات المخالفة، مع التأكيد على استمرار أعمال المتابعة والرصد لمنع تكرار التعديات ومحاسبة المخالفين، حفاظًا على الأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون.