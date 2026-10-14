حركة تكليفات جديدة وتجديد ثقة بمديري مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع بورسعيد

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير فرع الرعاية الصحية فى بورسعيد، في إطار الحرص المستمر على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، صدور حركة تكليفات جديدة وتجديد الثقة لعدد من مديري المستشفيات بفرع بورسعيد، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

تكليفات جديدة

وقال مدير رعاية بورسعيد الصحية إن التكليفات الجديدة بفرع بورسعيد شملت تولي:

الدكتور أحمد صدقي مديرًا لمجمع الشفاء الطبي.

الدكتور أحمد مختار مديرًا لمستشفى السلام بورسعيد.

الدكتور عمرو عبد الحميد مديرًا لمستشفى 30 يونيو.

الدكتور هبة الزهيري مديرًا لمستشفى الرمد التخصصي.

تجديد الثقة

وكشف الحفناوى عن تجديد الثقة في:

الدكتور محمد محسن مديرًا لمستشفى النصر التخصصي.

الدكتور ريهام الزيات مديرًا لمستشفى الحياة بورفؤاد.

الدكتور محمد البرعي مديرًا لمستشفى الزهور.

الدكتور محمد عبد الرؤوف مديرًا لمستشفى الصحة النفسية.

الدكتور أحمد عرنوس مديرًا لمستشفى الصدر.

وتأتي هذه التكليفات تأكيدًا على أهمية الدور القيادي في تحقيق أهداف الهيئة، ودعم جهود التطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بفرع بورسعيد.



وفي هذا الصدد، وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد لجميع القيادات المكلفة، معربًا عن ثقته التامة في قدرتهم على تحمل المسئولية والعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية ورضا المنتفعين بمحافظة بورسعيد.