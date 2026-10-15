جهود مكثفة بأحياء بورسعيد لرفع كفاءة المرافق وإزالة الإشغالات

تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد جهودها الميدانية في ملفات النظافة والتشجير ورفع الإشغالات وتطوير شبكات الصرف الصحي، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع المشكلات الطارئة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين كفاءة المرافق العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي

مدينة بورفؤاد.. تطوير المسطحات الخضراء بتقاطع شارعي الجامعة والحرية

تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، مخطط رفع كفاءة بعض المسطحات الجانبية بتقاطع شارعي الجامعة والحرية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة، بهدف توفير متنفس أخضر لأهالي المنطقة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت رئيس المدينة العمل على توسيع الرقعة الخضراء بمختلف أنحاء بورفؤاد، من خلال زيادة أعداد الأشجار والتوسع في أعمال التشجير، مع الحفاظ على جميع الأشجار القائمة وعدم المساس بها، والتوسع في زراعة أنواع جديدة، من بينها أشجار البونسيانا والأكاسيا.

كما وجّهت بتنفيذ شبكة ري أوتوماتيكية متكاملة، وزراعة الأرضية بأجود أنواع النجيلة المقاومة للعوامل الجوية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة ومتابعة أعمال الري والصيانة لضمان استدامة المسطحات الخضراء.

حي الشرق.. متابعة ميدانية لأعمال إصلاح تسريب المياه

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، أعمال إصلاح تسريب المياه ميدانيًا، للوقوف على أسباب المشكلة ومتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل معها.

وجاء ذلك عقب توجيه نائبي رئيس الحي بالتوجه إلى موقع التسريب والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع الاستعانة بسيارة الكسح للمساهمة في التعامل مع الموقف.

وأظهرت المعاينة أن التسريب ناتج عن محبس المياه، وبدأت فرق العمل تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، بالتوازي مع إخطار أشغال هيئة قناة السويس لاتخاذ اللازم في نطاق اختصاصها، بما يدعم سرعة الاستجابة للمشكلة والتنسيق بين الجهات المعنية.

حي العرب.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بشارعي الغوري والقليوبية

قادَت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، حملة ميدانية مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بشارعي الغوري والقليوبية، بهدف فتح الطريق أمام المواطنين والمركبات، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات التي تعوق حركة السير وتشغل أجزاء من الطريق دون وجه حق، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام.

وأكدت رئيسة الحي استمرار الحملات الميدانية بمختلف الشوارع والمناطق التي تشهد إشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن حق المواطنين في المرور الآمن ويحافظ على انتظام الحركة بالشوارع الحيوية.

حي المناخ.. حملة إشغالات مكبرة استعدادًا للتطوير الشامل بشارعي الحميدي والتجاري

قاد المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والعميد شادي محروس، قائد شرطة المرافق، حملة إشغالات مكبرة بشارعي الحميدي والتجاري والشوارع المتفرعة منهما، استعدادًا لبدء أعمال التطوير الشامل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وشاركت في الحملة الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالحي، إلى جانب رجال شرطة المرافق، وأسفرت عن رفع الإشغالات الموجودة بنهر الطريق، ومصادرة 8 بنوك خشبية و6 استاندات حديد و10 كراسي خشبية و5 طاولات خشبية.

كما جرى التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم تكرار الإشغالات أو التعدي على حرم الطريق، بما يسهم في تهيئة الشارعين لأعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية.

وأشاد رئيس الحي بالتعاون مع شرطة المرافق، مؤكدًا استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة.

حي الزهور.. إزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الـ5000 وحدة سكنية

ترأس الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الـ5000 وحدة سكنية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بشأن إعادة الانضباط إلى الشوارع والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عربتي يد خشبيتين وصندوق عجلة، إلى جانب إزالة عدد من الإشغالات والتعديات، والتنبيه على أصحابها بعدم وضعها مرة أخرى.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات لتشمل مختلف المناطق والشوارع، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين بعدم التعدي على الأرصفة والطريق العام، واحترام حق المواطنين في استخدام شوارع نظيفة وآمنة وخالية من المعوقات.

حي الضواحي.. تطهير خطوط الصرف وكسح تجمعات المياه بشارع أسوان

تابع الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، ميدانيًا أعمال تطهير الخطوط العمومية وشبكات الصرف الصحي بشارع أسوان، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لرفع كفاءة الشبكة والحد من احتمالات الانسدادات والطفوحات.

وشملت الأعمال استخدام سيارة المدمج المخصصة لتسليك وتطهير الخطوط والبيارات الرئيسية، إلى جانب تكثيف جهود إدارة المرافق والصرف الصحي بالحي لكسح وشفط تجمعات المياه بشارع أسوان والمناطق المجاورة باستخدام سيارات الكسح التابعة للحي.

وأكد رئيس الحي استمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مشددًا على سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة والحفاظ على كفاءة المرافق العامة وسلامة المواطنين.

حي الجنوب.. تسليك شبكات الصرف الصحي بقرية أم خلف

في إطار التعاون بين حي الجنوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع بورسعيد، نُفذت أعمال تسليك لفرعيات شبكات الصرف الصحي بشارع وسط البلد في قرية أم خلف، بهدف تحسين كفاءة الشبكة والتعامل مع مشكلات الصرف الصحي والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وجاءت الأعمال برئاسة المهندسة عزيزة طايع، رئيس قطاع بورسعيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة المهندس محمد الحريري، مدير عام الصرف الصحي بالقطاع، والأستاذ مينا عادل، رئيس شبكات الصرف الصحي بالجنوب، وفقًا لتوجيهات الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب.

وتأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المستمر بين الحي والشركة المختصة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي.

حي غرب.. استكمال زراعة الأشجار بالطريق العمومي ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

تابعت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، ميدانيًا استكمال أعمال زراعة الأشجار بالطريق العمومي، وتحديدًا أمام منطقة الكافيتريات، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة والمظهر الجمالي.

وشهدت الأعمال مشاركة مجتمعية من أصحاب الكافيتريات بالمنطقة، الذين أبدوا استعدادهم لرعاية الأشجار الجديدة والانتظام في ريها وحمايتها، بما يعزز جهود الحفاظ على البيئة واستدامة أعمال التشجير.

وأكدت رئيسة الحي أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لدعم المبادرات البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، والارتقاء بالمظهر الحضاري لحي غرب بورسعيد.

استمرار العمل الميداني للارتقاء بمستوى الخدمات

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة تطوير الشوارع والمرافق العامة، والتعامل مع المشكلات الطارئة، ورفع الإشغالات والتعديات، والتوسع في أعمال التشجير، بما يعزز الانضباط بالشارع البورسعيدي ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.