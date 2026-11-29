شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ضرورة تكثيف جهود المتابعة لملفات العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، والعمل على تسريع معدلات إنجاز طلبات المواطنين، وتحقيق الاستجابة الفعالة لشكاواهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم دون تأخير

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين

ووجه المحافظ بضرورة تعزيز التنسيق بين المراكز التكنولوجية والإدارات المختصة والجهات التنفيذية، لضمان سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وعدم الاكتفاء بتسجيل الشكوى أو الرد عليها دون التحقق من تنفيذ الحلول المطلوبة

وأكد محافظ بورسعيد أن الارتقاء بالأداء الحكومي يمثل أولوية في منظومة العمل التنفيذي، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والانضباط وسرعة الإنجاز، وحسن استقبال المواطنين، وتطوير آليات المتابعة والتقييم المستمر، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة