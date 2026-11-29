تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي إلى المواجهة المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية في مشواره القاري، خاصةً في ظل التغييرات الفنية التي شهدها الفريق مؤخرًا.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس

تقام المباراة في السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الأهلي نظيره الأنجولي في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات، وسط رغبة كبيرة لدى أصحاب الأرض في حصد النقاط الثلاث واستغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق انطلاقة إيجابية.

الظهور الأول لسامي قمصان بعد رحيل عموتة

تحمل المواجهة أهمية خاصة للأهلي، كونها الظهور الأول للفريق تحت قيادة سامي قمصان الذي تولى المسئولية الفنية بصورة مؤقتة عقب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

ويأمل قمصان في إعادة الانضباط إلى أداء الفريق ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية إلى جانب استعادة ثقة اللاعبين وتجهيزهم بالشكل المناسب للمنافسات الأفريقية والمحلية المقبلة.

الأهلي في المجموعة الأولى بالكونفدرالية

ينافس الأهلي ضمن المجموعة الأولى من البطولة التي تضم إلى جانبه أندية أول أغسطس الأنجولي والرجاء البيضاوي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي.

وتبدو ضربة البداية مهمة للغاية في حسابات التأهل، إذ يسعى الفريق الأحمر إلى تجنب فقدان النقاط مبكرا وتحقيق أقصى استفادة من المباريات التي يخوضها على ملعبه، قبل الدخول في مواجهات أكثر صعوبة خلال مشوار المجموعات.

اللقب الأول للأهلي في الكونفدرالية عام 2014

يمتلك الأهلي لقبًا واحدًا في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما توج بالنسخة التي أقيمت عام 2014 تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وجاء التتويج بعد الفوز على سيوي سبورت الإيفواري في المباراة النهائية بهدف قاتل سجله عماد متعب في اللحظات الأخيرة، ليصبح الأهلي أول نادٍ مصري يحرز لقب البطولة.

وبحسب الأرقام الواردة في الإحصائية المرفقة، خاض الأهلي 26 مباراة في مشاركاته السابقة بالبطولة، حقق الفوز في 14 منها وتعادل أربع مرات بينما تلقى 8 هزائم ويطمح إلى تحسين سجله والمنافسة على اللقب مجددًا.

فيليبي نزانزا يقود طموحات أول أغسطس

على الجانب الآخر، يدخل أول أغسطس الأنجولي المواجهة بقيادة مدربه فيليبي نزانزا الذي أكد استعداد لاعبيه لخوض اختبار صعب أمام الأهلي، مشيرا إلى أن فريقه لا يخشى المنافس رغم قوته وخبراته الأفريقية.

وأوضح نزانزا أن الجهاز الفني قد يعتمد على استراتيجية مختلفة بسبب إقامة المباراة خارج ملعبه مؤكدًا أن اختيار طريقة اللعب سيعتمد على إمكانات لاعبيه وطبيعة المنافس.

كما طالب جماهير أول أغسطس بمواصلة دعم الفريق مشددا على أن اللاعبين سيقاتلون داخل الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتشريف النادي والكرة الأنجولية.

وتترقب الجماهير مواجهة تحمل أهدافا مختلفة للفريقين، فالأهلي يبحث عن بداية تمنحه الثقة وتفتح أمامه الطريق نحو المنافسة على اللقب، بينما يأمل أول أغسطس في العودة بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة، وإفساد حسابات أصحاب الأرض منذ الجولة الأولى.