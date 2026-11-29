كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحركات داخل النادي الأهلي لإعادة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للفريق من جديد، مؤكدًا أن أحد أعضاء مجلس الإدارة تواصل بالفعل مع المدرب وأبلغه برغبة النادي في عودته.

مارسيل كولر

وأكد شوبير أن كولر متحمس للغاية لفكرة العودة إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب ينتظر اتصالًا رسميًا من النادي في مدينة زيوريخ، كما أوضح أن هناك إمكانية لإنهاء ارتباطه الحالي دون وجود عوائق كبيرة.

وأضاف شوبير أن ملف عودة كولر يُناقش بجدية داخل الأهلي، وأن أسهم المدرب تتصاعد يومًا بعد يوم، في ظل وجود رغبة في استعادة خدماته لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.