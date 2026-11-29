كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن آخر تطورات أزمة أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التحقيق معه على خلفية أزمته الأخيرة مع جماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيق جاءت ضد اللاعب.

وقال أحمد عبد الباسط، في تصريحات تلفزيونية، إن التحقيق الذي أُجري مع أحمد رضا أدان اللاعب، بعدما كشفت 4 زوايا مختلفة عن ارتكابه خطأ في حق جماهير النادي الأهلي.

وأضاف أن تقرير التحقيقات رُفع إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعب، موضحًا أن الاتجاه الأقرب في الوقت الحالي هو بيع أحمد رضا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمرحلة جديدة على مستوى القيادة الفنية، بعدما كلف النادي سامي قمصان بتولي المسئولية الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ سامي قمصان مهمته مع الأهلي بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق بداية إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في دور المجموعات.