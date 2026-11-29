كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن كواليس الأجواء داخل النادي الأهلي بعد تولي سامي قمصان القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن وجوده يمثل حالة من الراحة النفسية داخل النادي، سواء بالنسبة للإدارة أو اللاعبين.

الأهلي

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وجود سامي قمصان على رأس القيادة الفنية يمنح الإدارة والمجموعة حالة من الاستقرار والراحة النفسية، خاصة في ظل معرفته الجيدة باللاعبين وطبيعة التعامل مع كل عنصر داخل الفريق.

وأضاف: «فيه ناس بتقول كلام إنه النهاردة في التمرين بيحط السيخ الحامي في صرصور ودن اللعيبة، وكل الكلام ده مفيش منه، رغم إن الكلام ده بيعجب فئة معينة على السوشيال ميديا، لكن اللاعيبة دي لعيبته، وهو بيتعامل معاهم بالشكل الأنسب وفقًا لكل لاعب».

وتأتي تصريحات إبراهيم فايق بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة داخل الأهلي، بعدما كلفت إدارة النادي سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض سامي قمصان أول اختبار رسمي له مع الأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، من أجل بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية خلال المرحلة المقبلة، تحت القيادة الفنية الجديدة لسامي قمصان.