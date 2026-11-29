كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تطورات جديدة بشأن إمكانية عودة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود رغبة من عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي في استعادة المدرب السابق.

وقال أحمد عبد الباسط، في تصريحات تلفزيونية، إن الرباعي محمد الدماطي ومحمد الجارحي وطارق قنديل والغزاوي اتفقوا على رغبتهم في عودة مارسيل كولر لقيادة الفريق من جديد.

وأضاف أن الأهلي جس نبض المدرب السويسري لمعرفة موقفه من العودة، موضحًا أن كولر أبدى ترحيبه بالفكرة، وأكد عدم وجود مشكلة لديه في العودة، مشيرًا إلى قدرته على إنهاء ارتباطه بنادي زيورخ.

وأوضح عبد الباسط أن عودة كولر إلى الأهلي ستكون مرتبطة بعدد من الشروط، في مقدمتها حصوله على صلاحيات كاملة، خاصة فيما يتعلق بملف الصفقات والتدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار إلى أن مارسيل كولر سيكون المدرب الوحيد الذي قد تسمح له إدارة الأهلي بالتدخل في ملف الصفقات خلال يناير، حال عودته لقيادة الفريق، بينما في حالة التعاقد مع مدرب آخر، سيتولى سامي قمصان بالتنسيق مع إدارة الكرة مسئولية ملف التعاقدات.

واختتم تصريحاته موضحًا أن وجهة النظر داخل الأهلي تقوم على صعوبة منح مدرب أجنبي جديد صلاحيات اختيار الصفقات في الوقت الحالي، نظرًا لضيق الوقت وعدم امتلاكه المعرفة الكافية باحتياجات الفريق واللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات.