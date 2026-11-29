كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على قطعة أرض زراعية ملكه وتبويرها وإلقاء المخلفات بها بالدقهلية.

بالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة الزراعية بين طرف أول (مندوب بشركة أدوية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) وطرف ثان (عامل – مقيم بذات المركز) محرر بشأنها عدة محاضر .. وأنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين الطرفين تعديا خلالها على بعضهما بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.