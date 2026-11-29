كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالشرقية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 أكتوبر المنقضى، تلقل مركز شرطة بلبيس بلاغا من الشاكية، وهي ربة منزل، مصابة بخدوش وسحجات متفرقة، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي ربة منزل، مقيمة بذات الدائرة.

بمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





