قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس شاب وسيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص وسيدة بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وضُبط بحوزته “عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الآيس - هاتف محمول (بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)”.

بمواجهته، اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة وتحصله على المواد والأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته من إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة المركز.

أمكن ضبطها وضبط بحيازتها “عدد من الأقراص المخدرة – كمية لمخدر الآيس”، وبمواجهتها أيدت ما سبق، وأضافت بحيازتها المواد والأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



