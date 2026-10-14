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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عسر: الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي تشهد عروضا دولية وأفلاما نادرة

أحمد عسر
أحمد عسر
أحمد إبراهيم

أكد الناقد السينمائي أحمد عسر، مؤسس ورئيس مهرجان بورسعيد السينمائي، أن الاستعدادات للدورة الثانية من المهرجان تجري برؤية تستهدف تطوير التجربة والبناء على ما تحقق خلال الدورة الأولى، من أجل تقديم دورة أكثر تنوعًا وتميزًا، تليق بتاريخ مدينة بورسعيد ومكانتها الثقافية والفنية والسياحية.

وقال عسر، في كلمته بمناسبة الاستعداد للدورة الثانية، إن مهرجان بورسعيد السينمائي انطلق من إيمان كبير بأهمية تأسيس تجربة سينمائية وثقافية قادرة على النمو والاستمرار والتطور عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن المهرجان يسعى لأن يكون مساحة حقيقية لعرض الأفلام واكتشاف التجارب السينمائية المتنوعة، وملتقى يجمع صناع السينما بجمهورها، ويفتح آفاقًا للتواصل مع ثقافات مختلفة.

وأوضح أن الدورة الثانية تشهد العمل على إعداد برنامج سينمائي متنوع، يتضمن عروضًا لأفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب مجموعة من الأفلام النادرة جدًا عن مدينة بورسعيد، مؤكدًا أن إدارة المهرجان تسعى أيضًا إلى تنظيم عروض سينمائية في أماكن متعددة داخل المدينة، بما يتيح وصول الأفلام إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وأضاف أن الاستعدادات تشمل تشكيل لجان تحكيم دولية، وتكريم شخصيات بارزة في المجال الفني، وتنظيم ورش سينمائية ولقاءات متخصصة «ماستر كلاس»، إلى جانب إطلاق مسابقة مخصصة لأبناء بورسعيد، بهدف اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة وإتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن نفسها من خلال الفن السابع.

وشدد رئيس المهرجان على أن القيمة الحقيقية لأي مهرجان سينمائي تبدأ من الأفلام التي يقدمها، وقدرتها على فتح نوافذ جديدة أمام الجمهور للتعرف على تجارب وثقافات ومدارس سينمائية مختلفة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تمثل أحد المرتكزات الأساسية في إعداد الدورة المقبلة.

ووجّه عسر دعوة مفتوحة إلى صناع الأفلام والنقاد والكتاب والفنانين والشباب، وكذلك المؤسسات الثقافية والسياحية والجهات التنفيذية والداعمة ووسائل الإعلام والصحافة، للمشاركة في تطوير تجربة المهرجان ودعم استمراريتها.

وأشار إلى أن نجاح المهرجان لا يعتمد فقط على جهود فريق العمل، وإنما يتطلب تضافر الجهود وفتح المجال أمام شراكات ومبادرات جادة تسهم في تطوير البرنامج السينمائي، وتوسيع نطاق العروض والأنشطة، والوصول إلى جمهور أكبر.

واختتم الناقد السينمائي أحمد عسر كلمته قائلًا: «مهرجان بورسعيد حكاية بدأت من بورسعيد، وأتمنى أن نواصل كتابة فصولها معًا بالسينما».

أحمد عسر مهرجان بورسعيد السينمائي الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد

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