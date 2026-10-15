زهور بورسعيد: إزالة الإشغالات والتعديات بمحيط مسجد الحمد في الحرفيين

تابع فوزي الوالي رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد أعمال الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمنطقة الحرفيين، الواقعة في نطاق الحي، بمحيط مسجد الحمد ، وتم التنبيه على اصحاب الاشغالات والتعديات بعدم التعدي على حرمة الطريق .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، وبمتابعة الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور ،بضرورة الاطاحة بالاشغالات والتعديات من مناطق وشوارع الحي ، وإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وأسفرت الحملة عن ازالة مخالفة عبارة عن كشك خشبي وحوامل "استاندات" حديدية ، وإزالة عدد من الاشغالات والتعديات ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى .

ومن جانبه أكد رئيس الحي ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق القانون ولا تهاون مع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستجابة الفورية لشكواهم وحلها.