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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زهور بورسعيد: إزالة الإشغالات والتعديات بمحيط مسجد الحمد في الحرفيين

الاستاذ فوزي الوالي : الإطاحة بكشك خشبي واستاندات حديدية
الاستاذ فوزي الوالي : الإطاحة بكشك خشبي واستاندات حديدية
محمد الغزاوى

تابع فوزي الوالي رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد أعمال الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات  بمنطقة الحرفيين،  الواقعة في نطاق الحي، بمحيط مسجد الحمد ، وتم التنبيه على اصحاب الاشغالات  والتعديات بعدم التعدي على حرمة الطريق .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد  ، وبمتابعة الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور ،بضرورة الاطاحة بالاشغالات والتعديات من مناطق وشوارع الحي ، وإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وأسفرت الحملة عن ازالة مخالفة عبارة عن كشك خشبي وحوامل "استاندات" حديدية  ، وإزالة  عدد من الاشغالات والتعديات  ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى .

ومن جانبه أكد رئيس الحي ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق القانون ولا تهاون مع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستجابة الفورية لشكواهم وحلها.

بورسعيد محافظ بورسعيد حى الزهور محافظة بورسعيد

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