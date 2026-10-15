محافظ بورسعيد يفتح أبوابه للمواطنين.. ويستقبل عددا منهم لاستعراض ومناقشة مطالبهم عن قرب

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، وامتدادًا لسلسلة اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية عددًا من أهالي المحافظة بمكتبه، لبحث شكواهم ومطالبهم والوقوف على احتياجاتهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على ظروفهم الاجتماعية والإنسانية، ومناقشة مطالبهم المتعلقة بتوفير فرص العمل والتعيين والتعاقد، والحصول على العلاج والرعاية الصحية، ومراجعة ملفات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب عدد من الشكاوى الخدمية والمطالب المرتبطة بتحسين الظروف المعيشية، موجهًا بدراسة كل حالة على حدة، وفحص المستندات المقدمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

محافظ بورسعيد: مستمرون في الاستماع إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم للحالات المستحقة

وفي إطار حرص المحافظ على تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، شهد اللقاء توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية و اللحوم على عدد من الحالات الإنسانية المستحقة، لمساعدتها في تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الأعباء المعيشية، والتخفيف عن كاهل الأسر التي تمر بظروف اجتماعية وصحية صعبة

وتضمنت طلبات المواطنين توفير فرص عمل للشباب من مختلف المؤهلات الدراسية، من بينهم الحاصلون على دبلوم التجارة، وليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة العربية، وبكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، وبكالوريوس التربية النوعية قسم تكنولوجيا الحاسب الآلي، حيث التمس أصحاب هذه الطلبات توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم المعيشية. كما شملت المطالب توفير فرص عمل بمصانع المنطقة الصناعية، أو التعاقد بنظام المكافأة الشاملة بمدرسة أرض الفيروز بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، وطلب مجموعة من المتدربين بديوان حي الزهور بحث إمكانية التعاقد معهم، فضلًا عن طلب إحدى المواطنات توفير فرصة عمل لابنتها بإحدى الإدارات التابعة للديوان العام للمحافظة. ووجه المحافظ بدراسة هذه الطلبات وبحث فرص التشغيل المتاحة وفقًا للاحتياجات الفعلية وشروط التعاقد المقررة.

كما استمع المحافظ إلى عدد من الحالات الإنسانية التي تعاني من أعباء معيشية وصحية، من بينها مواطن متزوج ويعول بنتين ويلتمس توفير فرصة عمل تساعده على تلبية احتياجات أسرته، وسيدة سبق أن التقت المحافظ خلال إحدى جولاته، وتعاني من تراكم متأخرات الإيجار وتخشى التعرض للتشرد هي وابنها، إلى جانب حالة لسيدة تدهورت حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحات متعددة بالعين اليمنى، ما حال دون قدرتها على العودة إلى العمل بمصانع الاستثمار، وأثر على قدرتها على توفير متطلبات المعيشة.

وتضمنت الحالات المعروضة أيضًا مواطنًا يواجه صعوبات في توفير نفقات علاج والدته، التي تعاني من كسر بالقدم في ظل إصابتها بمرض السكري منذ أكثر من ستة أشهر، فضلًا عن أعبائه المالية ووجود مديونية مستحقة عليه لصالح الشركة التي كان يعمل بها. ووجّه المحافظ بدراسة هذه الحالات وتحديد أوجه الدعم الممكنة، مع تقديم المساعدات اللازمة للمستحقين وفقًا للضوابط المنظمة.

وفي سياق متصل، عرض عدد من المواطنين مطالب تتعلق بتوفير الرعاية الصحية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها حالة طفل يعاني من ضعف شديد في السمع وتأخر في النمو، وتحتاج أسرته إلى المساعدة في توفير سماعة طبية وعلاجه، في ظل عدم وجود دخل أو معاش للأسرة. كما عرض مواطن آخر معاناته من صعوبة تحمل نفقات المعيشة والعلاج، في ظل إعالته ثلاثة أبناء من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم قدرته على توفير جميع احتياجات أسرته. ووجّه المحافظ ببحث هذه الحالات مع الجهات الصحية والاجتماعية المختصة، ودراسة إمكانية توفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم وفقًا للتقارير الطبية والإمكانات المتاحة

وشملت الشكاوى كذلك مطالب تتعلق بمراجعة ملفات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من بينها طلب بشأن معاش ابنة متوفاة، وما يرتبط به من مراجعة مدد التأمين وإجراءات الصرف، إلى جانب شكوى أسرة أحد العاملين السابقين بشركة بميناء بورسعيد، الذي أمضى نحو 40 عامًا في العمل، بشأن قيمة المعاش الذي يتقاضاه، والبالغ نحو ألفي جنيه، وعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن. ووجّه المحافظ بدراسة الشكوى ومراجعة الملف التأميني والمستندات لدى الجهات المختصة، والتنسيق مع الشركة والجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المستحقات وفقًا للقواعد المنظمة.

كما استعرض المحافظ شكوى أحد المواطنين، بصفته مستأجرًا للملعب المفتوح بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد الجديدة، بشأن إجراءات استلام الملعب وحالته، وما ذكره بشأن عدم استكمال إجراءات التسليم وتسلمه في حالة لا تصلح للاستخدام، مطالبًا بفحص الشكوى والتحقق من الوقائع الواردة بها. ووجه المحافظ ببحث الموضوع من خلال الجهات المختصة، ومعاينة حالة الملعب ومراجعة الإجراءات التي تمت بشأن استلامه، واتخاذ اللازم في ضوء نتائج الفحص واللوائح المنظمة

وتضمنت الطلبات أيضًا التماس أحد المواطنين إعادة النظر في مصادرة مركبة «تروسيكل» يستخدمها زوجها في العمل، موضحًا أن الأسرة تعول عددًا من الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استمع المحافظ إلى مقترحات تتعلق بالتنمية والاستثمار بمحافظة بورسعيد، من بينها رؤية أُعدت عام 2015 بناءً على طلب وزير التنمية المحلية، تتناول سبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمحافظة في مختلف القطاعات، ومن بينها السياحة ومشروع الحاجز القومي، إلى جانب طرح رؤية بشأن احتواء العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي الحديث، قدمها أحد خبراء شؤون العمالة غير المنتظمة، وكيل وزارة العمل سابقًا. ووجّه المحافظ بدراسة الموضوعات والمقترحات المقدمة وإحالتها إلى الجهات المعنية لبحث مدى إمكانية الاستفادة منها وفقًا للاختصاصات والإجراءات المنظمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن جميع الشكاوى والطلبات التي تُعرض خلال اللقاءات الجماهيرية يتم التعامل معها بجدية كاملة، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة للحالات المستحقة، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، مع توضيح موضوع الطلب ورقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، واستيفاء البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة. كما يمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

*[email protected]*

مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة