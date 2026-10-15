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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل قافلة مساعدات من جمعية رسالة للأعمال الخيرية

دعمًا للأسر الأكثر احتياجٱ.. جمعية رسالة تصل إلى بورسعيد بقافلة تضم 42 جهازًا منزليًا ومساعدات غذائية
دعمًا للأسر الأكثر احتياجٱ.. جمعية رسالة تصل إلى بورسعيد بقافلة تضم 42 جهازًا منزليًا ومساعدات غذائية
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، اليوم، قافلة المساعدات المقدمة من جمعية رسالة للأعمال الخيرية، في إطار جهود الجمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي، وذلك بحضور الأستاذ السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد

دعمًا للأسر الأكثر احتياجٱ.. جمعية رسالة تصل إلى بورسعيد بقافلة تضم 42 جهازًا منزليًا ومساعدات غذائية

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي الذي تقوم به جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وما تقدمه من مبادرات إنسانية تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

وتضم القافلة مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية الأساسية، تشمل 8 غسالات هاف أوتوماتيك، و8 بوتاجازات أربعة شعلة، و8 ثلاجات بثلاثة أبواب، و9 أسرّة بمقاس 120 سم، و9 مراتب بالمقاس نفسه، إلى جانب توزيع عدد من الكوبونات الغذائية التي تتيح الحصول على المواد الغذائية، دعمًا لعمال الخدمات بالجهات الحكومية والأسر الأولى بالرعاية

وتأتي القافلة بمشاركة نحو 70 متطوعًا من جمعية رسالة، في إطار جهودها التطوعية والإنسانية الرامية إلى تقديم الدعم للفئات المستحقة، وتوفير الاحتياجات المنزلية والغذائية للأسر المستفيدة.

وفي هذا السياق، جرى التنسيق لتوفير سيارتين لنقل الأجهزة المنزلية إلى منازل الأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتيسير استفادتهم منها

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار المبادرات المجتمعية التي تعكس روح التعاون والتكافل بين مختلف مؤسسات المجتمع، مشيدًا بجهود المتطوعين في تنظيم القوافل الخيرية وتقديم الدعم للمواطنين، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم أوجه التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة

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