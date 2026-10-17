قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية
النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر
لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية
أحزاب سياسية: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد جاهزية مصر لمساندة أشقائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرافعة نارية لنيابة بورسعيد العامة في قضية التعدي على فتاة من ذوي الهمم

مرافعة نارية لنيابة بورسعيد العامة في قضية التعدي على فتاة من ذوي الهمم
مرافعة نارية لنيابة بورسعيد العامة في قضية التعدي على فتاة من ذوي الهمم
محمد الغزاوى

شهدت محكمة جنايات بورسعيد مرافعة قوية للمستشار إيهاب السعيد، وكيل النائب العام، فى بورسعيد  في القضية رقم 5072 لسنة 2026 جنايات قسم الضواحي ببورسعيد، مستعرضًا أدلة الثبوت ووقائع القضية، ومطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وقال وكيل النائب العام  في مرافعته: “إن الفساد في الأرض ليس صورة واحدة، وليس اعتداءً على مال أو عدوانًا على حق فحسب، بل إن من أبشع صور العدوان أن يستقوي القوي على الضعيف، وأن يستغل المتجبر قصور إدراك من لا يقوى على حماية نفسه، فيجعل من ضعفه فرصة، ومن براءته غنيمة، ومن عجزه سبيلًا للعدوان”.

وأضاف وكيل النائب العام: “السيد الرئيس الهيئة الموقرة، إن من حكم الله في الأرض أن خلق لكل شيء نقيضه فخلق بني آدم من طين، وخلق الجان من نار، فكان منهما الأخيار الكرام، وكان من منهما الشرار اللئام، وجعل من صفات أهل الخير الأمانة، ومن صفات أهل الشر الخيانة، الذين حذرنا منهم رسولنا الكريم فقال: آية المنافق ثلاث ... إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، فقد أوضح لنا هذا الحديث الشريف أبغض الصفات، وقد فرض الله لمن جانب تلك الصفات الثواب وحسن المآب، وشرع لمن خالفها العقاب وبئس العذاب”.

وتابع ممثل النيابة: “السيد الرئيس الهيئة الموقرة، لقد جئنا إليكم اليوم بواقعة انعدمت فيها الرحمة والإنسانية وهدمًا للقيم الدينية، نرى فيها الفطرة السوية قد تبدلت والأعراض التي حرمها الله قد انتهكت على يد مفترس تجرد من أدنى صفات الآدمية، زُيِّن له الشيطان سوء عمله، ففعل المحرمات واستباح الأعراض والمنكرات، فالمتهم خان الأمانة وقد خان وبالأعراض استهان تصاغر أمام شهواته، وحينما تجتمع تلك الصفات في إنسان يختل الميزان ويصبح قلبه مأوى للفجور والعدوان ويسلك طريق الشيطان”.

مرافعة نارية لنيابة بورسعيد العامة في قضية التعدي على فتاة من ذوي الهمم

واستكمل: “ذلك هو حال المتهم القابع خلف القضبان، إننا أمام متهم ألفت نفسه الجرم حتى غدا له طبعًا واعتقادًا، وتراكمت في سجله صفحات من الجرائم، لم يكتف بالخداع، بل اتخذ من البراءة مدخلًا، ومن الضعف مطمعًا، ومن الخلوة مسرحًا للانتهاك والإيلام”.

وأوضح: “رجل استغل ما تظاهر به من وقار الكبار، استغل المجني عليها وبراءة عقلها ونقاء فطرتها السوية، لينال منها غرضه الأثيم، بدأ بالوعد بأنه سيمنحها بعض العملات النقدية، فاستدرجها إلى مسكنه ونأى بها بعيدًا عن أعين الرقباء، وأطال عليها وقت الاعتداء”.

واستطرد: “وهتك حرمة جسدها بكل قسوة ووحشية، وأشهر في وجهها عصاه الخشبية، وضرب وحرق جسدها الضعيف بكل ضراوة ووحشية، وانعدمت لديه الرحمة والإنسانية،  غير عابئ بقيمنا الدينية”.

واختتم: “نعم سيدي الرئيس لقد بدل المتهم الإحسان بالتهديد، والشفقة بالوعيد، والرأفة والرحمة بالتنكيل والتعذيب”.

بورسعيد جنايات بورسعيد النيابة العامة وكيل النائب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز للمبرمج بيع بيانات المستخدمين الشخصية والبيومترية؟ الإفتاء تجيب

فتاوى

فتاوى واحكام.. هل يجوز أكل طعام ولغ فيه كلب؟ هل يجوز تشغيل القرآن مع الانشغال بالعمل؟هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر ينعي عميدة كلية البنات الأزهرية بطيبة سابقًا

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد