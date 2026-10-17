ضربات رقابية بزهور بورسعيد لحماية صحة المواطنين.. ومصادرة وإعدام أغذية منتهية الصلاحية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور فى محافظة بورسعيد حملة تموينية ورقابية مكبرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، للمرور على محال السوبر ماركت ومنافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة عمر بن عبد العزيز وشارع المناخلي، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتعليمات فوزي الوالي، رئيس حي الزهور.

الوالي: مصادرة 84 علبة جبن وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة تموينية مكبرة

وشملت الحملة المرور الميداني على عدد من محال السوبر ماركت ومنافذ بيع وتداول السلع الغذائية، لفحص المنتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراجعة تواريخ الصلاحية، ورصد المخالفات المتعلقة بتداول وبيع السلع الغذائية، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأسفرت أعمال الحملة عن مصادرة 84 علبة جبن، إلى جانب ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، حيث جرى إعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منعًا لتداولها بالأسواق وحفاظًا على الصحة العامة.

وشاركت في تنفيذ الحملة لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بحي الزهور، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات المنظمة لبيع وتداول السلع الغذائية.

من جانبه، أكد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، استمرار الحملات التموينية والرقابية بنطاق الحي، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للتصدي لأي مخالفات تمس سلامة المنتجات الغذائية أو تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود حي الزهور لتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وضمان سلامة المنتجات المعروضة، وحماية حقوق المواطنين، مع استمرار المرور الدوري على المحال التجارية ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.