شراكات فاعلة.. جامعتا بورسعيد وغنت البلجيكية تعززان التعاون الدولي

تواصل جامعة بورسعيد تفعيل اتفاقية التعاون الأكاديمي والبحثي والعلمي وتبادل الطلاب مع جامعة غنت البلجيكية، في خطوة جديدة تعكس توجه جامعة بورسعيد نحو بناء شراكات دولية مستدامة مع الجامعات العالمية المرموقة من خلال توسيع نطاق الفعاليات العلمية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين، بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات العلمية لدى الجامعتين.



وتعود انطلاقة هذه الخطوة إلى زيارة العمل التي قام بها الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، إلى جامعة غنت البلجيكية في سبتمبر 2026، حيث استقبلته الدكتورة بيترا دي سوتر (Prof. Petra De Sutter)، رئيسة جامعة غنت البلجيكية، في لقاء موسع استهدف بحث آليات تطوير التعاون المشترك، والانتقال به إلى آفاق أوسع في المجالات الأكاديمية والبحثية، مع التركيز على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتوسيع مجالات التعاون العلمي بين الجامعتين.



رئيس جامعة بورسعيد خلال استقبال باحثة بلجيكية: تفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة غنت يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الأكاديمية

وقد أسفرت هذه الجهود عن خطوات تنفيذية لتفعيل الاتفاقية، من بينها الاتفاق على توسيع برامج تبادل الطلاب والأساتذة، خاصة في مجال الطب، إلى جانب تنظيم فعاليات أكاديمية وعلمية مشتركة، ودعم إنتاج البحوث العلمية بالتعاون بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.



وشهد عام 2026 عددًا من الفعاليات التي تعكس انتقال التعاون بين الجامعتين إلى مرحلة أكثر فاعلية، حيث ألقى الأستاذ الدكتور أحمد حسن أنور، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة بورسعيد، محاضرات علمية بجامعة غنت بصفته أستاذًا زائرًا، في إطار تبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس.

كما شاركت البروفيسور أناليس فيردولايج (Prof. Annelies Verdoolaege) في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الآداب بجامعة بورسعيد، بما أتاح فرصة لتبادل الرؤى والخبرات العلمية وتعزيز أواصر التواصل الأكاديمي بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، نظمت كلية الهندسة بجامعة بورسعيد «سيمينار علمي» في مجالي هندسة السفن ومعمل الموانئ، بمشاركة اثنين من الأساتذة الزائرين من جامعة غنت البلجيكية، بما يدعم تبادل المعرفة المتخصصة ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون العلمي في التخصصات الهندسية البحرية.



وامتد التعاون كذلك إلى المجال البحثي، حيث شهد عام 2026 نشر عدد من البحوث العلمية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، في خطوة تعكس تنامي التعاون البحثي والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتبادلة.



وفي إطار التفعيل العملي لاتفاقية التعاون، استقبلت جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، الباحثة يولين بيتورس (Jolien Pittoors)، الباحثة بمرحلة الماجستير في الدراسات العربية بكلية الآداب جامعة غنت البلجيكية، للدراسة بكلية الآداب جامعة بورسعيد خلال فصل دراسي كامل، في الفترة من أكتوبر 2026 حتى يناير 2027، وهو الفصل الدراسي الأخير لها قبل الحصول على درجة الماجستير.



وحرصت جامعة بورسعيد على توفير التسهيلات والإمكانات اللازمة لدعم الباحثة خلال فترة دراستها، بدءًا من استقبالها لدى وصولها إلى مطار القاهرة، وتيسير إجراءات إقامتها، وصولًا إلى تنظيم برنامج كافة برامجها الدراسية والثقافية، بما يعزز تجربتها ويساعدها على التعرف إلى الثقافة العربية والمصرية وبيئته الحضارية.



كما شاركت الباحثة في عدد من الفعاليات العلمية بكلية الآداب، وأتيحت لها فرصة الالتقاء بقيادات الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، للتعرف إلى الخبرات الأكاديمية والأنشطة العلمية بالجامعة، وتعزيز التواصل والتفاعل داخل البيئة الجامعية.



وفي إطار الحرص على توفير تجربة تعليمية تتوافق مع احتياجات الباحثة ومتطلبات دراستها، قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة بورسعيد (بالتنسيق مع زملائهم بجامعة غنت) بإعداد وتصميم مقررات دراسية تتناسب مع طبيعة تخصصها الأكاديمي، وتراعي متطلبات دراستها بجامعة غنت، وفقًا لمعايير الجودة العلمية والأكاديمية.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن استقبال الباحثة البلجيكية من جامعة غنت يمثل إحدى الثمار العملية لاتفاقية التعاون العلمي المشترك بين الجامعتين، ويعكس حرص جامعة بورسعيد على تحويل اتفاقيات التعاون الدولي إلى برامج ومبادرات واقعية تحقق استفادة مباشرة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

