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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بقيادات التعليم لاستعراض ومناقشة مستجدات الأمور على ساحة التعليم

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بقيادات التعليم لاستعراض ومناقشة مستجدات الأمور على ساحة التعليم
وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بقيادات التعليم لاستعراض ومناقشة مستجدات الأمور على ساحة التعليم
محمد الغزاوى

عقد الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد ، اجتماعا موسعا استهدف مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية والتعليم الخاص والأنشطة التربوية والعلاقات العامة والاعلام، لمناقشة واستعراض مستجدات الأمور على ساحة التعليم ببورسعيد.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، 
 
 

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بقيادات التعليم لاستعراض ومناقشة مستجدات الأمور على ساحة التعليم

ورحب "بدوي" بالحضور، مستهلا الاجتماع بأهمية الاستعداد الجيد لعقد امتحانات شهر أكتوبر مع ضرورة تكثيف الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية اليومية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشددا على نسبة الحضور والالتزام بالنسب المقررة بالمراحل التعليمية.
 
وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ولجنة الحماية المدرسية لتحقيق الانضباط المدرسي، وتوفير بيئة آمنة، وحل المشكلات والسلوكيات السلبية داخل المدارس وتعظيم دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس، ومراعاة التوزيع العادل بين صفوف هذه الفئة الهامة من الأخصائيين.
 
ووجه مدير تعليم بورسعيد بتفعيل تسجيل الطلاب بمجموعات التقوية والدعم والتعليمي، لاختيار المادة والمعلم المفضل للطالب من بين الجداول التي تعلنها المدرسة بعد مراجعة الإدارات التعليمية، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة ومنها القرار رقم 149 لسنة 2024 والقرارات المحدثة لاحقا.
 


وفي سياق متصل بالعملية التعليمية، أشار سيادته إلى تعزيز الجهود المبذولة لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية فيما يخص الأنشطة التربوية وتسليط الضوء عليها إعلاميا، وتنوع الفعاليات الطلابية المدرسية، بالتعاون بين إدارتي الأنشطة التربوية والعلاقات العامة والاعلام.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

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