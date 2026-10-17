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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من آثار الحريق إلى بداية جديدة.. محافظ بورسعيد يتفقد منزل مواطنة تضررت من الحريق بعد الانتهاء من رفع كفاءته

استجابة اكتملت على أرض الواقع .. المحافظ يوجه بتجهيز وفرش المسكن وتلبية احتياجات الأسرة
استجابة اكتملت على أرض الواقع .. المحافظ يوجه بتجهيز وفرش المسكن وتلبية احتياجات الأسرة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الحرية بحي المناخ، والتي تعرضت لأضرار نتيجة نشوب حريق بها، وذلك في إطار حرص المحافظ على الاستجابة الفورية لاستغاثات المواطنين، ومتابعة الحالات الإنسانية حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول على أرض الواقع، ورافق المحافظ المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ.

وحرص المحافظ على تفقد الوحدة السكنية عقب الانتهاء من أعمال التأهيل، والوقوف على مستوى التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال المنفذة، بما يضمن توفير مسكن ملائم وآمن للأسرة، بعد الأضرار التي لحقت بالوحدة جراء الحريق.

استجابة اكتملت على أرض الواقع .. المحافظ يوجه بتجهيز وفرش المسكن وتلبية احتياجات الأسرة

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالبدء في أعمال تجهيز وفرش الوحدة السكنية، واستكمال كافة الاحتياجات اللازمة لتوفير بيئة معيشية مناسبة للأسرة، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من التجهيزات، مع مراعاة جودة التنفيذ وتوفير متطلبات الحياة الأساسية.

كما التقى المحافظ بأسرة صاحبة المسكن، وحرص على الاستماع إليهم والاطمئنان على أحوالهم، والتأكد من توافر احتياجاتهم، في إطار المتابعة المباشرة للحالات الإنسانية، وحرصه على تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم

ومن جانبها، أعربت الأسرة  عن خالص شكرها وتقديرها للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لسرعة الاستجابة لاستغاثتهم، والاهتمام بإعادة تأهيل المسكن ومتابعة الأعمال حتى الانتهاء منها، مؤكدين اعتزازهم بهذه اللفتة الإنسانية التي أسهمت في تخفيف معاناتهم وإعادة الأمل في استعادة حياتهم بصورة طبيعية

وتأتي هذه المتابعة تأكيدًا لحرص محافظ بورسعيد على تحويل استغاثات المواطنين إلى خطوات عملية وحلول ملموسة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات، بما يعكس نهجًا يستهدف سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية

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